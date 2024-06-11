Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий Украины - Федоров

Оккупационные власти планируют завезти на ВОТ Запорожской области "специалистов" с семьями, в частности, участников "сво", чтобы изменить этнический состав жителей и уменьшить возможность сопротивления. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Оккупанты заявляют о намерениях завезти на ВОТ Запорожской области не менее 50 тысяч русских и представителей других народов, живущих на территории рф. Это политика насильственного изменения этнического состава жителей ВОТ, - говорится в сообщении.

Детали

Федоров отмечает, что захватчики обещают "благоприятные условия для жизни" - очевидно за счет имущества украинцев, которые выехали или не сумели доказать право собственности на жилье или землю.

Насильственное изменение этнического состава оккупированной территории - это преступление. Он подпадает под один из признаков геноцида. россия - страна, которая совершает международные преступления и должна понести за это наказание, - подчеркнул председатель Запорожской ОВА.

Напомним

10 июня россияне сбросили 4 кассетных боеприпаса на Квитково в Запорожской области, разрушив несколько домов и ранив 3 человек.