Окупанти скинули 4 КАБи по Цвітковому у Запорізькій області, є поранені - Федоров
Київ • УНН
Росіяни скинули 4 касетних боєприпаси на Квіткове в Запорізькій області, зруйнувавши кілька будинків і поранивши 3 осіб.
росіяни вдарили чотирма КАБами по Цвітковому у Запорізькій області. Внаслідок удару знищено кілька будинків та прибудинкові споруди, троє осіб було поранено.
Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
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"Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди. Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", - повідомив Федоров.
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Кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.