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Окупанти скинули 4 КАБи по Цвітковому у Запорізькій області, є поранені - Федоров

Київ • УНН

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Росіяни скинули 4 касетних боєприпаси на Квіткове в Запорізькій області, зруйнувавши кілька будинків і поранивши 3 осіб.

росіяни вдарили чотирма КАБами по Цвітковому у Запорізькій області. Внаслідок удару знищено кілька будинків та прибудинкові споруди, троє осіб було поранено.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

"Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди. Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", - повідомив Федоров.

Нагадаємо

Кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.

Павло Башинський

Павло Башинський

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