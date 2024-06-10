Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров
Киев • УНН
Росияне сбросили 4 кассетных боеприпаса на Квитково в Запорожской области, разрушив несколько домов и ранив 3 человек.
россияне ударили четырьмя КАБами по Цветкову в Запорожской области. В результате удара уничтожено несколько домов и придомовые сооружения, три человека были ранены.
Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
детали
"Четыре российских кабы уничтожили несколько домов и придомовые сооружения. Трое жителей получили осколочные ранения. Врачи оказывают им помощь", - сообщил Федоров.
Напомним
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