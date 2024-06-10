Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

россияне ударили четырьмя КАБами по Цветкову в Запорожской области. В результате удара уничтожено несколько домов и придомовые сооружения, три человека были ранены.

Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

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"Четыре российских кабы уничтожили несколько домов и придомовые сооружения. Трое жителей получили осколочные ранения. Врачи оказывают им помощь", - сообщил Федоров.

Напомним

Число пострадавших в результате вражеских ударев по Харькову возросло до 6. Кроме того, под завалами одного из частных домов могут быть люди.