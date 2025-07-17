російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, з 16 по 17 липня, російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 становлять 1038650 осіб ліквідованими.
За минулу добу з 16 по 17 липня російські війська втратили 1190 окупантів вбитими та пораненими, а також 453 одиниці військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1038650 (+1190) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11029 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22996 (+1)
- артилерійських систем ‒ 30438 (+43)
- РСЗВ ‒ 1440 (0)
- засоби ППО ‒ 1197 (+1)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46414 (+250)
- крилаті ракети ‒ 3491 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55383 (+154)
- спеціальна техніка ‒ 3932 (0)
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
За добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Окупанти застосували 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій українських військ. На Покровському напрямку знешкоджено 207 окупантів.
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