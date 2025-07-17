російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу з 16 по 17 липня російські війська втратили 1190 окупантів вбитими та пораненими, а також 453 одиниці військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1038650 (+1190) осіб ліквідовано

танків ‒ 11029 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22996 (+1)

артилерійських систем ‒ 30438 (+43)

РСЗВ ‒ 1440 (0)

засоби ППО ‒ 1197 (+1)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46414 (+250)

крилаті ракети ‒ 3491 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55383 (+154)

спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

За добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Окупанти застосували 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій українських військ. На Покровському напрямку знешкоджено 207 окупантів.

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