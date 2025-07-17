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Економіст (журнал)

російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 2152 перегляди

За минулу добу, з 16 по 17 липня, російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 становлять 1038650 осіб ліквідованими.

російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу з 16 по 17 липня російські війська втратили 1190 окупантів вбитими та пораненими, а також 453 одиниці військової техніки. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1038650 (+1190) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11029 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22996 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 30438 (+43)
          • РСЗВ ‒ 1440 (0)
            • засоби ППО ‒ 1197 (+1)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46414 (+250)
                    • крилаті ракети ‒ 3491 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55383 (+154)
                            • спеціальна техніка ‒ 3932 (0)

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                               За добу на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Окупанти застосували 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій українських військ. На Покровському напрямку знешкоджено 207 окупантів.

                              "Обопільна вигода": США хочуть купувати українські дрони - Зеленський17.07.25, 01:53 • 4182 перегляди

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                              Gas TTF
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