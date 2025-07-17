Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, с 16 по 17 июля, российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 составляют 1038650 человек ликвидированными.
За минувшие сутки с 16 по 17 июля российские войска потеряли 1190 оккупантов убитыми и ранеными, а также 453 единицы военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1038650 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 11029 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22996 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 30438 (+43)
- РСЗО ‒ 1440 (0)
- средства ПВО ‒ 1197 (+1)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46414 (+250)
- крылатые ракеты ‒ 3491 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55383 (+154)
- специальная техника ‒ 3932 (0)
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
За сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Оккупанты применили 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций украинских войск. На Покровском направлении уничтожено 207 оккупантов.
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