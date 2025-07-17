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Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 612 просмотра

За минувшие сутки, с 16 по 17 июля, российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 составляют 1038650 человек ликвидированными.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки с 16 по 17 июля российские войска потеряли 1190 оккупантов убитыми и ранеными, а также 453 единицы военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1038650 (+1190) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11029 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22996 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 30438 (+43)
          • РСЗО ‒ 1440 (0)
            • средства ПВО ‒ 1197 (+1)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46414 (+250)
                    • крылатые ракеты ‒ 3491 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55383 (+154)
                            • специальная техника ‒ 3932 (0)

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                               За сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Оккупанты применили 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций украинских войск. На Покровском направлении уничтожено 207 оккупантов.

                              "Взаимная выгода": США хотят покупать украинские дроны - Зеленский17.07.25, 01:53 • 3750 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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                              Gas TTF
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