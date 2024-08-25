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Російські війська атакували Нікополь: застосувавши дрони-камікадзе

Російські війська атакували Нікополь: застосувавши дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 25630 перегляди

Російські війська двічі атакували Нікополь, використовуючи безпілотники та артилерію. Вранці агресор продовжив обстріли Нікопольського району, пошкоджено будівлю підприємства, постраждалих немає.

Вчора ввечері російські війська двічі атакували Нікополь, використовуючи безпілотники та важку артилерію. Після опівночі ворог знову обстріляв районний центр артилерійськими снарядами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Деталі

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлю одного з підприємств, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Зранку 25 серпня агресор продовжив тероризувати Нікопольський район. Важку артилерію було спрямовано на Покровську громаду, а на Червоногригорівську — дрони-камікадзе. Наразі наслідки атак з'ясовуються.

На решті території Дніпропетровщини лунала повітряна тривога, але загрози вдалося уникнути.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів, ППО активно працювала25.08.24, 07:20 • 24894 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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