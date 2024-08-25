Российские войска атаковали Никополь: применив дроны-камикадзе
Киев • УНН
Российские войска дважды атаковали Никополь, используя беспилотники и артиллерию. Утром агрессор продолжил обстрелы Никопольского района, повреждено здание предприятия, пострадавших нет.
Вчера вечером российские войска дважды атаковали Никополь, используя беспилотники и тяжелую артиллерию. После полуночи враг снова обстрелял районный центр артиллерийскими снарядами. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате обстрелов было повреждено здание одного из предприятий, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Утром 25 августа агрессор продолжил терроризировать Никопольский район. Тяжелая артиллерия была направлена на Покровскую громаду, а на Червоногригорьевскую - дроны-камикадзе. Сейчас последствия атак выясняются.
На остальной территории Днепропетровщины звучала воздушная тревога, но угрозы удалось избежать.
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