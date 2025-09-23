Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетики

Дрони атакують російську Курську область. Під ударом місто Льгов. Відомо про пошкодження об'єктів енергетики та часткові знеструмлення, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Є пошкодження інфраструктури, об'єктів енергетики. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі тимчасово перебуває без електрики - повідомив губернатор Курської області олександр хінштейн.

Додамо

Місцеві жителі в коментарях та в соцмережах також повідомляють про кілька вибухів у Рильську та відсутність світла в деяких районах.