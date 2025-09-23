Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетики
Київ • УНН
Дрони атакували російську Курську область, пошкодивши об'єкти енергетики в місті Льгов. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі тимчасово залишилася без електрики.
Дрони атакують російську Курську область. Під ударом місто Льгов. Відомо про пошкодження об'єктів енергетики та часткові знеструмлення, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Є пошкодження інфраструктури, об'єктів енергетики. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі тимчасово перебуває без електрики
Додамо
Місцеві жителі в коментарях та в соцмережах також повідомляють про кілька вибухів у Рильську та відсутність світла в деяких районах.