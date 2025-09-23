Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 5752 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 10358 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 11240 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14275 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32995 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23027 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53505 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40676 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38110 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50852 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.7м/с
70%
753мм
Популярные новости
Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму23 сентября, 10:43 • 9946 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 14051 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 18551 просмотра
В Киеве на Отрадном вспыхнул масштабный пожар: что известноVideo23 сентября, 13:46 • 3594 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 6524 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32994 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 27700 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 43762 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 45532 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 53504 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 14172 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 77364 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38839 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 53984 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 105663 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
E-6 Mercury

Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Дроны атаковали российскую Курскую область, повредив объекты энергетики в городе Льгов. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе временно осталась без электричества.

Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики

Дроны атакуют российскую Курскую область. Под ударом город Льгов. Известно о повреждениях объектов энергетики и частичных обесточиваниях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.

- сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Добавим

Местные жители в комментариях и в соцсетях также сообщают о нескольких взрывах в Рыльске и отсутствии света в некоторых районах.

Антонина Туманова

Новости Мира
Электроэнергия
Курская область