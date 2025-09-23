Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики
Киев • УНН
Дроны атаковали российскую Курскую область, повредив объекты энергетики в городе Льгов. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе временно осталась без электричества.
Дроны атакуют российскую Курскую область. Под ударом город Льгов. Известно о повреждениях объектов энергетики и частичных обесточиваниях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.
Добавим
Местные жители в комментариях и в соцсетях также сообщают о нескольких взрывах в Рыльске и отсутствии света в некоторых районах.