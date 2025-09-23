Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики

Дроны атакуют российскую Курскую область. Под ударом город Льгов. Известно о повреждениях объектов энергетики и частичных обесточиваниях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. - сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Добавим

Местные жители в комментариях и в соцсетях также сообщают о нескольких взрывах в Рыльске и отсутствии света в некоторых районах.