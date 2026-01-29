Російська атака на Одесу 27 січня забрала життя вже 4 людей

В Одесі кількість жертв російської атаки 27 січня зросла до чотирьох, повідомив у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише УНН.

На жаль, кількість жертв ворожої атаки 27 січня зросла. Сьогодні у лікарні помер чоловік 1947 року народження - написав Лисак у Telegram.

З його слів, "лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися занадто тяжкими".

"Таким чином, російський терор забрав життя вже чотирьох людей", - повідомив голова МВА.

Нагадаємо

У ніч на 27 січня рф масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, випустивши понад 50 дронів.

Одеса: завершено пошуково-рятувальні роботи, троє загиблих та 25 постраждалих

Доповнення

За даними Лисака, у ніч на 29 січня ворог вчергове атакував місто ударними дронами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі", - уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.