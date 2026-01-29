$42.960.17
29 січня, 00:09 • 10021 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 18234 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 19990 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 18260 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 17592 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 19080 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 21619 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14728 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26358 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24943 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Російська атака на Одесу 27 січня забрала життя вже 4 людей

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У лікарні помер чоловік 1947 року народження, який постраждав під час масованої атаки дронами на Одесу 27 січня. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися надто тяжкими.

Російська атака на Одесу 27 січня забрала життя вже 4 людей

В Одесі кількість жертв російської атаки 27 січня зросла до чотирьох, повідомив у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише УНН.

На жаль, кількість жертв ворожої атаки 27 січня зросла. Сьогодні у лікарні помер чоловік 1947 року народження

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, "лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися занадто тяжкими".

"Таким чином, російський терор забрав життя вже чотирьох людей", - повідомив голова МВА.

Нагадаємо

У ніч на 27 січня рф масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, випустивши понад 50 дронів.

Одеса: завершено пошуково-рятувальні роботи, троє загиблих та 25 постраждалих27.01.26, 17:33 • 4332 перегляди

Доповнення

За даними Лисака, у ніч на 29 січня ворог вчергове атакував місто ударними дронами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі", - уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Одеса