ukenru
29 января, 00:09 • 10352 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 19024 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 20603 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 18848 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 18074 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 19318 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 21866 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14798 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 26448 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24990 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Российская атака на Одессу 27 января унесла жизни уже 4 человек

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В больнице скончался мужчина 1947 года рождения, пострадавший во время массированной атаки дронами на Одессу 27 января. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Российская атака на Одессу 27 января унесла жизни уже 4 человек

В Одессе число жертв российской атаки 27 января возросло до четырех, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

К сожалению, число жертв вражеской атаки 27 января возросло. Сегодня в больнице скончался мужчина 1947 года рождения

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, "врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми".

"Таким образом, российский террор унес жизни уже четырех человек", - сообщил глава ГВА.

Напомним

В ночь на 27 января рф массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, выпустив более 50 дронов.

Одесса: завершены поисково-спасательные работы, трое погибших и 25 пострадавших27.01.26, 17:33 • 4334 просмотра

Дополнение

По данным Лысака, в ночь на 29 января враг в очередной раз атаковал город ударными дронами. Поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

"В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили", - уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Одесса