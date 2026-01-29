Российская атака на Одессу 27 января унесла жизни уже 4 человек
Киев • УНН
В больнице скончался мужчина 1947 года рождения, пострадавший во время массированной атаки дронами на Одессу 27 января. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
В Одессе число жертв российской атаки 27 января возросло до четырех, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.
К сожалению, число жертв вражеской атаки 27 января возросло. Сегодня в больнице скончался мужчина 1947 года рождения
По его словам, "врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми".
"Таким образом, российский террор унес жизни уже четырех человек", - сообщил глава ГВА.
Напомним
В ночь на 27 января рф массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, выпустив более 50 дронов.
Дополнение
По данным Лысака, в ночь на 29 января враг в очередной раз атаковал город ударными дронами. Поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
"В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили", - уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.