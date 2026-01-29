Российская атака на Одессу 27 января унесла жизни уже 4 человек

В Одессе число жертв российской атаки 27 января возросло до четырех, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

К сожалению, число жертв вражеской атаки 27 января возросло. Сегодня в больнице скончался мужчина 1947 года рождения - написал Лысак в Telegram.

По его словам, "врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми".

"Таким образом, российский террор унес жизни уже четырех человек", - сообщил глава ГВА.

Напомним

В ночь на 27 января рф массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, выпустив более 50 дронов.

Дополнение

По данным Лысака, в ночь на 29 января враг в очередной раз атаковал город ударными дронами. Поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

"В результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили", - уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.