росіяни використовують порт Маріуполя, щоб вивозити награбоване майно - Плетенчук
Київ • УНН
російські війська активно використовують порти Маріуполя та Бердянська для вивезення награбованого майна - металу, зерна та інших крадених товарів з окупованих територій півдня України.
російські війська активно використовують порти Маріуполя та Бердянська для вивезення награбованого майна з окупованих територій. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Щодо перебування у Маріуполі бойових одиниць кораблів не впевнений, але там постійно перебувають цивільні судна. Вони навіть проводили днопоглиблювальні роботи, враховуючи, що там не глибоке море, може бути обміління. Вони використовують порт Маріуполя в першу чергу для того, щоб вивозити награбоване майно: метал, збіжжя та те, що вони вкрали на окупованих територіях півдня,
Він додав, що окрім Маріуполя вони використовують і порти в Бердянську.
Нагадаємо
Перший ворожий танкер з дизельним пальним зайшов до порту Маріуполя з початку російської окупації, ймовірно, для забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій.