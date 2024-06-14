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В Маріупольський порт зайшов перший з початку окупації ворожий танкер - Андрющенко

В Маріупольський порт зайшов перший з початку окупації ворожий танкер - Андрющенко

Київ • УНН

 • 34824 перегляди

Перший ворожий танкер зайшов до порту Маріуполя з моменту російської окупації, ймовірно, для забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій.

Перший ворожий танкер з дизельним паливом зайшов до порту Маріуполя з початку російської окупації, ймовірно, для забезпечення паливом військової техніки та обладнання на передовій. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Біля причалу по у бункеровщику, напроти  будівлі елеватора,  пришвартувався невеликий танкер. Це - перший танкер в акваторії порту з початку окупації

- написав Андрющенко.

Він вважає, що немає сумніву щодо мети завозу дизельного пального. За словами Андрющенка, біля лоцманської станції встало судно під завантаження сипучим вантажем. 

Також він вказав, що попри невеликий розмір танкера,  його одного вистачить на два - три дні забезпечення фронту з огляду на колони паливозаправників.  Втім цим дизпаливом, за його словами,  "точно не трактори з комбайнами будуть заправляти. Це або для тепловозів на далекі відстані, або для їх вантажу в броні. Без варіантів", - вважає Андрющенко. 

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