Первый вражеский танкер с дизельным топливом зашел в порт Мариуполя с начала российской оккупации, вероятно, для обеспечения топливом военной техники и оборудования на передовой. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

У причала по у бункеровщика, напротив здания элеватора, пришвартовался небольшой танкер. Это - первый танкер в акватории порта с начала оккупации - написал Андрющенко.

Он считает, что нет сомнения относительно цели завоза дизельного топлива. По словам Андрющенко, возле лоцманской станции встало судно под загрузку сыпучим грузом.

Также он указал, что несмотря на небольшой размер танкера, его одного хватит на два - три дня обеспечения фронта, учитывая колонны топливозаправщиков. Впрочем этим дизтопливом, по его словам, "точно не тракторы с комбайнами будут заправлять. Это либо для тепловозов на дальние расстояния, либо для их груза в броне. Без вариантов", - считает Андрющенко.

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