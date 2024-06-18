российские войска активно используют порты Мариуполя и Бердянска для вывоза награбленного имущества с оккупированных территорий. Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно пребывания в Мариуполе боевых единиц кораблей не уверен, но там постоянно находятся гражданские суда. Они даже проводили дноуглубительные работы, учитывая, что там не глубокое море, может быть обмеление. Они используют порт Мариуполя в первую очередь для того, чтобы вывозить награбленное имущество: металл, зерно и то, что они украли на оккупированных территориях юга, - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что кроме Мариуполя они используют и порты в Бердянске.

Напомним

Первый вражеский танкер с дизельным топливом зашел в порт Мариуполя с начала российской оккупации, вероятно, для обеспечения топливом военной техники и оборудования на передовой.