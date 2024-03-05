росіяни сім разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки та газогони
Київ • УНН
Російські війська сім разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області України за допомогою безпілотників та артилерії 5 березня, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.
Протягом доби, 5 березня, російські війська сім разів атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.
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Загалом було 5 ударів БпЛА і 2 артобстріли. Окупанти цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах
Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство, 2 оселі й стільки ж господарських споруд. Окрім того, зачепило газогони, лінію електропередач, гараж, автопричеп, парник.
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У Криворізькому районі Дніпропетровської області сьогодні сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.