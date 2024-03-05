россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы

В течение суток, 5 марта, российские войска семь раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

Всего было 5 ударов БпЛА и 2 артобстрела. Оккупанты целились по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам - рассказал председатель ОВА.

В результате обстрелов повреждено частное предприятие, 2 дома и столько же хозяйственных построек. Кроме того, задело газопроводы, линию электропередач, гараж, автоприцеп, парник.

Напомним

В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.