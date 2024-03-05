россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы
Киев • УНН
российские войска семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников и артиллерии 5 марта, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
В течение суток, 5 марта, российские войска семь раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Всего было 5 ударов БпЛА и 2 артобстрела. Оккупанты целились по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам
В результате обстрелов повреждено частное предприятие, 2 дома и столько же хозяйственных построек. Кроме того, задело газопроводы, линию электропередач, гараж, автоприцеп, парник.
Напомним
В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы
российские войска семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников и артиллерии 5 марта, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
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