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россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы

россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:58  •  2574 просмотра

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российские войска семь раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников и артиллерии 5 марта, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

В течение суток, 5 марта, российские войска семь раз атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали 

Всего было 5 ударов БпЛА и 2 артобстрела. Оккупанты целились по райцентру, Мировской и Марганецкой громадам

- рассказал председатель ОВА. 

В результате обстрелов повреждено  частное предприятие, 2 дома и столько же хозяйственных построек. Кроме того, задело газопроводы, линию электропередач, гараж, автоприцеп, парник.

Напомним

В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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росіяни сім разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки та газогони
russians shelled Nikopol district seven times: houses and gas pipelines damaged
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россияне семь раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопроводы

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