Сили ППО збили ворожу ракету у Криворізькому районі
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони у Криворізькому районі Дніпропетровської області збили ворожу ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області сьогодні сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Про це у вівторок повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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