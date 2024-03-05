Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе

ВМС ВСУ: уничтоженный "Сергей Котов" - второй из 4 таких кораблей, которые Украина выводит из строя

Украина объявила, что уничтожила новейший патрульный корабль черноморского флота россии, второй из четырех таких кораблей, которые она вывела из строя.