Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Криворожском районе Днепропетровской области сбили вражескую ракету, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Об этом во вторник сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Минус ракета! Ее защитники неба сбили в Криворожском районе
Дополнение
Ночью военные рф обстреляли Никополь на Днепропетровщинеи из РСЗО "Ураган", погибших и пострадавших нет.
Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Силы противовоздушной обороны в Криворожском районе Днепропетровской области сбили вражескую ракету, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
В Красном море повреждены три кабеля связи между Европой, Азией и Африкой
Хуситы со своей стороны заявили, что не причастны к инциденту и возложили ответственность на американские и британские военные корабли, не приводя никаких доказательств.
Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе
Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада отменила заседание на этой неделе, чтобы депутаты могли выполнить срочное задание, которое влияет на помощь партнеров.
В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады
Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.
Уничтожение корабля рф "Сергей котов": в ГУР сказали, сколько моряков потеряла россия
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате атаки на российский корабль "Сергей Котов", по предварительным данным, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 погибших и 6 раненых.
Анджей Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в США, где обсудят ситуацию в НАТО и планы по расширению
Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности накануне своего визита в США, на которое пригласил широкий состав польского политикума.
"Дія" возобновила работу: обновили все сервисы, "чтобы все работало быстрее"
Приложение государственных услуг "Дія" сообщило, что возобновило нормальную работу после сбоя, который произошел ранее днем.
ВМС ВСУ: уничтоженный "Сергей Котов" - второй из 4 таких кораблей, которые Украина выводит из строя
Украина объявила, что уничтожила новейший патрульный корабль черноморского флота россии, второй из четырех таких кораблей, которые она вывела из строя.
Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины
Пограничники обнаружили в реке Тиса тело мужчины, который, вероятно, погиб, пытаясь незаконно пересечь границу.
Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма
Во временно оккупированном Крыму россия приговорила более 100 украинцев к 1230 годам лишения свободы.