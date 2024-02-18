росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими 17 тисяч військових - Лиховій
Київ • УНН
За даними Дмитра Лиховія, росія втратила 47 000 військовослужбовців, у тому числі 17 000 загиблими під час наступу з метою захоплення Авдіївки в Донецькій області.
російські окупанти під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили 47 тисяч військовослужбовців, серед яких 17 тисяч загинули, повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в інтерв'ю BBC, передає кореспондент УНН.
Деталі
Лиховій в інтерв'ю BBC вперше назвав українські оцінки російських втрат під час взяття Авдіївки: 47 тисяч, зокрема 17 тисяч загиблих.
Своєю чергою, як зазначає видання, росія не публікувала даних про свої втрати з вересня 2022 року. У вітальній телеграмі володимира путіна лише згадувалося про "полеглих".
рф захопила Авдіївку, тому що вперше змогла встановити перевагу в повітрі - ISW18.02.24, 11:16 • 37429 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, говорячи про втрати українських військових та російських окупантів в Авдіївці, зазначив, що вони становили один до семи - смерть одного українця дорівнювала смерті семи росіян.