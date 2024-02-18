россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

российские оккупанты во время наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 47 тысяч военнослужащих, среди которых 17 тысяч погибли, сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в интервью BBC, передает корреспондент УНН.

Детали

Лиховий в интервью BBC впервые назвал украинские оценки российских потерь при взятии Авдеевки: 47 тысяч, в том числе 17 тысяч погибших.

В свою очередь, как отмечает издание, россия не публиковала данных о своих потерях с сентября 2022 года. В поздравительной телеграмме Владимира Путина лишь упоминалось о "павших".

рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян.