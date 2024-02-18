россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий
Киев • УНН
По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.
российские оккупанты во время наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 47 тысяч военнослужащих, среди которых 17 тысяч погибли, сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в интервью BBC, передает корреспондент УНН.
Детали
Лиховий в интервью BBC впервые назвал украинские оценки российских потерь при взятии Авдеевки: 47 тысяч, в том числе 17 тысяч погибших.
В свою очередь, как отмечает издание, россия не публиковала данных о своих потерях с сентября 2022 года. В поздравительной телеграмме Владимира Путина лишь упоминалось о "павших".
рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW18 февраля 2024, 09:16 • 20841 просмотр
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян.
россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий
По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.
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