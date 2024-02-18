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россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

россияне во время наступления на Авдеевку потеряли убитыми 17 тысяч военных - Лиховий

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 09:28  •  20199 просмотра

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По данным Дмитрия Лиховия, россия потеряла 47 000 военнослужащих, в том числе 17 000 погибшими во время наступления с целью захвата Авдеевки в Донецкой области.

российские оккупанты во время наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 47 тысяч военнослужащих, среди которых 17 тысяч погибли,  сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в  интервью BBC, передает корреспондент УНН

Детали 

Лиховий в  интервью BBC впервые назвал украинские оценки российских потерь при взятии Авдеевки: 47 тысяч, в том числе 17 тысяч погибших.

В свою очередь, как отмечает издание, россия не публиковала данных о своих потерях с сентября 2022 года. В поздравительной телеграмме Владимира Путина лишь упоминалось о "павших".

рф захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе - ISW18 февраля 2024, 09:16 • 20841 просмотр

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских военных и российских оккупантов в Авдеевке, отметил, что они составляли один к семи - смерть одного украинца равнялась смерти семи россиян. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
avdiivkaАвдеевка
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
donetskДонецк
росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими 17 тисяч військових - Лиховій
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