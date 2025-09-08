$41.220.13
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 14518 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 29160 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 53923 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 70737 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77722 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 115900 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 97700 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 54382 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58571 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
росіяни готують військовий об'єкт на місці "Азовсталі" в Маріуполі: документи

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Окупанти планують побудувати військовий об'єкт на території зруйнованої "Азовсталі" в Маріуполі. Для цього вони підключають комбінат до енергомережі Запорізької АЕС.

росіяни готують військовий об'єкт на місці "Азовсталі" в Маріуполі: документи

росіяни планують побудувати військовий об’єкт на місці зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив у Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Згідно ворожої технічної документації, яку Андрющенко опублікував на своїй сторінці, росіяни підключають зруйнований металургійний комбінат до енергомережі від захопленої Запорізької АЕС.

Начальник Центру вивчення окупації додав: замовником є російська компанія "Кашпін", сам проект виконують за наказом так званого "Мінбуду ДНР" від 6 серпня 2025 року, а лінія електропередач закінчується на підступах до "Азовсталі".

Решта інфраструктурних планів засекречені, що свідчить про військове призначення об’єкта, каже Андрющенко.

Це не просто ЛЕП. Це частина нової енергетичної магістралі рф - від ЗАЕС до Донеччини. Через Волноваху, Тельманове і далі вглиб на територію рф

- написав начальник Центру вивчення окупації.

Окупанти знищують унікальну археологічну пам’ятку біля Маріуполя заради будівництва траси27.08.25, 15:52 • 3699 переглядiв

Євген Устименко

