росіяни готують військовий об'єкт на місці "Азовсталі" в Маріуполі: документи
Київ • УНН
Окупанти планують побудувати військовий об'єкт на території зруйнованої "Азовсталі" в Маріуполі. Для цього вони підключають комбінат до енергомережі Запорізької АЕС.
росіяни планують побудувати військовий об’єкт на місці зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив у Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Згідно ворожої технічної документації, яку Андрющенко опублікував на своїй сторінці, росіяни підключають зруйнований металургійний комбінат до енергомережі від захопленої Запорізької АЕС.
Начальник Центру вивчення окупації додав: замовником є російська компанія "Кашпін", сам проект виконують за наказом так званого "Мінбуду ДНР" від 6 серпня 2025 року, а лінія електропередач закінчується на підступах до "Азовсталі".
Решта інфраструктурних планів засекречені, що свідчить про військове призначення об’єкта, каже Андрющенко.
Це не просто ЛЕП. Це частина нової енергетичної магістралі рф - від ЗАЕС до Донеччини. Через Волноваху, Тельманове і далі вглиб на територію рф
