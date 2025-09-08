россияне готовят военный объект на месте "Азовстали" в Мариуполе: документы

$41.220.13
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 14510 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 29149 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 53910 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 70726 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77718 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115892 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 97692 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54380 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58570 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии7 сентября, 23:20 • 15362 просмотра
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны8 сентября, 00:00 • 9446 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 11164 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 8478 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 5956 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 3358 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 6022 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 8544 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 115885 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 97684 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Донецкая область
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 3358 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 20978 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 26188 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 58269 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 114906 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ

россияне готовят военный объект на месте "Азовстали" в Мариуполе: документы

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Оккупанты планируют построить военный объект на территории разрушенной "Азовстали" в Мариуполе. Для этого они подключают комбинат к энергосети Запорожской АЭС.

россияне готовят военный объект на месте "Азовстали" в Мариуполе: документы

россияне планируют построить военный объект на месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Согласно вражеской технической документации, которую Андрющенко опубликовал на своей странице, россияне подключают разрушенный металлургический комбинат к энергосети от захваченной Запорожской АЭС.

Начальник Центра изучения оккупации добавил: заказчиком является российская компания "Кашпин", сам проект выполняют по приказу так называемого "Минстроя ДНР" от 6 августа 2025 года, а линия электропередач заканчивается на подступах к "Азовстали".

Остальные инфраструктурные планы засекречены, что свидетельствует о военном назначении объекта, говорит Андрющенко.

Это не просто ЛЭП. Это часть новой энергетической магистрали рф - от ЗАЭС до Донетчины. Через Волноваху, Тельманово и далее вглубь на территорию рф

- написал начальник Центра изучения оккупации.

Оккупанты уничтожают уникальный археологический памятник возле Мариуполя ради строительства трассы27.08.25, 15:52 • 3699 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Мариуполь