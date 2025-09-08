россияне готовят военный объект на месте "Азовстали" в Мариуполе: документы
Киев • УНН
Оккупанты планируют построить военный объект на территории разрушенной "Азовстали" в Мариуполе. Для этого они подключают комбинат к энергосети Запорожской АЭС.
россияне планируют построить военный объект на месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Согласно вражеской технической документации, которую Андрющенко опубликовал на своей странице, россияне подключают разрушенный металлургический комбинат к энергосети от захваченной Запорожской АЭС.
Начальник Центра изучения оккупации добавил: заказчиком является российская компания "Кашпин", сам проект выполняют по приказу так называемого "Минстроя ДНР" от 6 августа 2025 года, а линия электропередач заканчивается на подступах к "Азовстали".
Остальные инфраструктурные планы засекречены, что свидетельствует о военном назначении объекта, говорит Андрющенко.
Это не просто ЛЭП. Это часть новой энергетической магистрали рф - от ЗАЭС до Донетчины. Через Волноваху, Тельманово и далее вглубь на территорию рф
Оккупанты уничтожают уникальный археологический памятник возле Мариуполя ради строительства трассы27.08.25, 15:52 • 3699 просмотров