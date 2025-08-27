Оккупанты уничтожают уникальный археологический памятник возле Мариуполя ради строительства трассы

Оккупанты продолжают уничтожать украинское культурное наследие. На востоке от Мариуполя, вблизи Новоазовска, под предлогом строительства трассы под названием "Новороссия" уничтожается археологический памятник – поселение хазарского периода VIII–X веков.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Как сообщают местные СМИ, во время проведения так называемых "археологических исследований" перед планированием будущей дороги подрядчики внесли этот участок в список объектов государственного реестра РФ.

Однако даже официальный статус памятника не остановил оккупационные власти: территория уникального исторического поселения будет безвозвратно накрыта новой трассой.

Историческая территория будет "закрыта" новым дорожным полотном, которое вскоре будет закрыто новой дорогой – заявили в городском совете Мариуполя.

В горсовете подчеркивают, что это – не единичный случай уничтожения украинского культурного наследия на временно оккупированных территориях.

Так, в марте прошлого года российские военные полностью разрушили курган "Дед" в Центральном районе Мариуполя. Памятник, датировавшийся V тысячелетием до н.э. и принадлежавший к ямной культуре, имел огромное историческое значение.

Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей