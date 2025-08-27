Окупанти знищують унікальну археологічну пам’ятку біля Маріуполя заради будівництва траси

$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

Окупанти знищують унікальну археологічну пам’ятку біля Маріуполя заради будівництва траси

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Російські окупанти знищують поселення хозарського періоду VIII–X століть поблизу Новоазовська під приводом будівництва траси. Це не поодинокий випадок, раніше було зруйновано курган "Дід" у Маріуполі.

Окупанти знищують унікальну археологічну пам’ятку біля Маріуполя заради будівництва траси

Окупанти надалі знищують українську культурну спадщину. На сході від Маріуполя, поблизу Новоазовська, під приводом будівництва траси під назвою "Новоросія" нищиться археологічна пам’ятка – поселення хозарського періоду VIII–X століть.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Як кажуть місцеві ЗМІ, під час проведення так званих "археологічних досліджень" перед плануванням майбутньої дороги підрядники внесли цю ділянку в список об'єктів державного реєстру рф.

Проте, навіть офіційний статус пам’ятки не зупинив окупаційну владу: територія унікального історичного поселення буде безповоротно накрита новою трасою.

Історична територія буде "закрита" новим дорожнім полотном, яка незабаром буде закрита новою дорогою

– заявили у міській раді Маріуполя.

У міськраді наголошують, що це – не поодинокий випадок знищення української культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.

Так, у березні минулого року російські військові повністю зруйнували курган "Дід" у Центральному районі Маріуполя. Пам’ятка, що датувалася V тисячоліттям до н.е. і належала до ямної культури, мала величезне історичне значення.

Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей26.08.25, 14:36 • 2250 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКультура
Україна
Маріуполь