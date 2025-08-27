Окупанти знищують унікальну археологічну пам’ятку біля Маріуполя заради будівництва траси

Окупанти надалі знищують українську культурну спадщину. На сході від Маріуполя, поблизу Новоазовська, під приводом будівництва траси під назвою "Новоросія" нищиться археологічна пам’ятка – поселення хозарського періоду VIII–X століть.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Як кажуть місцеві ЗМІ, під час проведення так званих "археологічних досліджень" перед плануванням майбутньої дороги підрядники внесли цю ділянку в список об'єктів державного реєстру рф.

Проте, навіть офіційний статус пам’ятки не зупинив окупаційну владу: територія унікального історичного поселення буде безповоротно накрита новою трасою.

Історична територія буде "закрита" новим дорожнім полотном, яка незабаром буде закрита новою дорогою – заявили у міській раді Маріуполя.

У міськраді наголошують, що це – не поодинокий випадок знищення української культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.

Так, у березні минулого року російські військові повністю зруйнували курган "Дід" у Центральному районі Маріуполя. Пам’ятка, що датувалася V тисячоліттям до н.е. і належала до ямної культури, мала величезне історичне значення.

