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росіяни безпілотником влучили в авто іноземних журналістів на Донеччині

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

російський дрон влучив у авто іноземних журналістів у Слов’янську. Люди не постраждали, але техніка та засоби захисту згоріли.

росіяни безпілотником влучили в авто іноземних журналістів на Донеччині
Знищене авто іноземних журналістів Фото: Володимир Курінний

російські війська безпілотником атакували автомобіль іноземних журналістів у Слов’янську Донецької області. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України із посиланням на повідомлення українського продюсера іноземних медіа Володимира Курінного, пише УНН.

російський дрон вдарив по авто іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега, фотограф Дієго Еррера

- йдеться у повідомленні.

Самі журналісти, які в момент удару перебували у будівлі поруч, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли.

Нагадаємо

У сепні 1016 року знімальна група СТБ разом із військовими потрапила під атаку російських FPV-дронів. Безпілотник влучив у пікап, журналісти сховалися в полі, серйозних поранень немає.

Ольга Розгон

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Слов'янськ