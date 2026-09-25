россияне попали беспилотником в автомобиль иностранных журналистов в Донецкой области

Уничтоженный автомобиль иностранных журналистов Фото: Владимир Куринной

Российские войска с помощью беспилотника атаковали автомобиль иностранных журналистов в Славянске Донецкой области. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины со ссылкой на сообщение украинского продюсера иностранных СМИ Владимира Куринного, пишет УНН.

Российский дрон ударил по автомобилю иностранных журналистов, среди которых были шведский писатель Мустафа Джан и его испанский коллега, фотограф Диего Эррера - говорится в сообщении.

Сами журналисты, которые в момент удара находились в расположенном рядом здании, не пострадали. Но все камеры, ноутбуки и средства защиты сгорели.

Напомним

В сенябре 1016 года съемочная группа СТБ вместе с военными попала под атаку российских FPV-дронов. Беспилотник попал в пикап, журналисты спрятались в поле, серьезных ранений нет.