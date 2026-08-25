росіяни атакували медзаклад у Херсоні, там постраждав працівник

Внаслідок удару російського БпЛА 68-річний працівник медичної установи дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й осколкове поранення живота. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

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Орієнтовно о 07:00 росіяни атакували з БпЛА один із медзакладів у Центральному районі Херсона - йдеться в повідомленні ОВА.

Унаслідок влучання дрона постраждав 68-річний працівник установи. Медики діагностували в нього вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення живота.

Наразі потерпілий отримує необхідну медичну допомогу.

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