росіяни атакували медзаклад у Херсоні, там постраждав працівник
Київ • УНН
росіяни вранці вдарили БпЛА по медзакладу в Центральному районі Херсона. Поранений 68-річний працівник отримує медичну допомогу.
Внаслідок удару російського БпЛА 68-річний працівник медичної установи дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й осколкове поранення живота. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
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Орієнтовно о 07:00 росіяни атакували з БпЛА один із медзакладів у Центральному районі Херсона
Унаслідок влучання дрона постраждав 68-річний працівник установи. Медики діагностували в нього вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення живота.
Наразі потерпілий отримує необхідну медичну допомогу.
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