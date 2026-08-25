россияне атаковали медучреждение в Херсоне, там пострадал работник
Киев • УНН
россияне утром ударили БПЛА по медучреждению в Центральном районе Херсона. Раненый 68-летний работник получает медицинскую помощь.
В результате удара российского БПЛА 68-летний работник медицинского учреждения получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение живота. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
Ориентировочно в 07:00 россияне атаковали с БПЛА одно из медучреждений в Центральном районе Херсона
В результате попадания дрона пострадал 68-летний работник учреждения. Медики диагностировали у него взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение живота.
В настоящее время пострадавший получает необходимую медицинскую помощь.
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