росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: один чоловік загинув, ще одну людину поранено
Київ • УНН
В результаті російського артилерійського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 14 квітня одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Протягом доби російські війська декілька разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Тричі за день ворог бив по Нікополю дронами-камікадзе. Обстріляв й з артилерії. На жаль, є загиблий й постраждалий. Чоловіку, який отримав поранення, надали меддопомогу. Він лікується амбулаторно
За його словами, один приватний будинок зруйнований, 9 – пошкоджені. Понівечена й п’ятиповерхівка. А ще 6 господарських споруд та лінія електропередач.
Також внаслідок атаки побиті гуртожиток й інфраструктурний об’єкт.
Нагадаємо
В результаті артилерійського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області вранці 14 квітня один чоловік у віці 45 років загинув і ще один отримав поранення.