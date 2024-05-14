россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один человек ранен

В течение суток российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Трижды за день враг бил по Никополю дронами-камикадзе. Обстрелял и из артиллерии. К сожалению, есть погибший и пострадавший. Мужчине, который получил ранения, оказали медпомощь. Он лечится амбулаторно - рассказал председатель ОВА.

По его словам, один частный дом разрушен, 9 - повреждены. Изуродована и пятиэтажка. А еще 6 хозяйственных построек и линия электропередач.

Также в результате атаки побиты общежитие и инфраструктурный объект.

Напомним

В результате артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области утром 14 апреля один мужчина в возрасте 45 лет погиб и еще один получил ранения.