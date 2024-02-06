росіяни атакували Берислав безпілотниками: поранена 55-річна жінка
Київ • УНН
Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу, внаслідок чого постраждала 55-річна жінка. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості
На Херсонщині окупаційні війська рф скинули вибухівку поблизу гуманітарного штабу у Бериславі. В результаті цього поранення отримала 55-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Зазначається, що Берислав знову атакували російські безпілотники.
Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу. Через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг
Потерпілу доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
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