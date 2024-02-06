россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

На Херсонщине оккупационные войска рф сбросили взрывчатку вблизи гуманитарного штаба в Бериславе. В результате этого ранения получила 55-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Берислав снова атаковали российские беспилотники.

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба. Из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ранения рук и ног - резюмировали в ОВА.

Пострадавшую доставили в медучреждение. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый