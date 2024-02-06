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россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 09:27  •  12799 просмотра

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Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести

На Херсонщине оккупационные войска рф сбросили взрывчатку вблизи гуманитарного штаба в Бериславе. В результате этого ранения получила 55-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что Берислав снова атаковали российские беспилотники.

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба. Из-за обстрела пострадала 55-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ранения рук и ног

- резюмировали в ОВА.

Пострадавшую доставили в медучреждение. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Оккупанты выпустили более 180 снарядов по Херсонщине: пятеро погибших, один раненый06 февраль 2024, 06:36 • 22172 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
росіяни атакували Берислав безпілотниками: поранена 55-річна жінка
russians attack Beryslav with drones: 55-year-old woman wounded
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