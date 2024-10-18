росіяни атакували автівку "швидкої" на Херсонщині
Київ • УНН
Окупанти скинули вибухівку з БПЛА на автомобіль швидкої у Станіславі. Медпрацівники не постраждали, але транспортний засіб зазнав пошкоджень. За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів області.
Російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА на автівку "швидкої" у Станіславі на Херсонщині. Медпрацівники не постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА.
"У Станіславі окупаційні війська атакували автівку "швидкої".
Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, медпрацівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
російські війська минулої доби, 17 жовтня, обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів троє людей отримали поранення, є пошкодження.