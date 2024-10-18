россияне атаковали машину "скорой" на Херсонщине

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на машину "скорой" в Станиславе на Херсонщине. Медработники не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В Станиславе оккупационные войска атаковали машину "скорой".

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило повреждения. К счастью, медработники не пострадали", - говорится в сообщении.

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российские войска за прошедшие сутки, 17 октября, обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. Вследствие вражеских ударов три человека получили ранения, есть повреждения.