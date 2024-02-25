Росія здійснила масовану ракетну атаку на Кіровоградщину
Київ • УНН
Росія завдала масованого ракетного удару по Кіровоградській області України 25 лютого.
У неділю ввечері, 25 лютого, російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, передає УНН.
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За словами Райковича, у Кропивницькому районі, попередньо, минулося без постраждалих. Інформації про руйнування цивільних об'єктів також немає.
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