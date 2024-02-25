Херсон під обстрілом окупантів: у місті пролунали кілька вибухів
Київ • УНН
російська армія обстрілює Херсон, за словами місцевої влади, вибухи були чутні в місті.
Армія рф обстрілює Херсон. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті пролунало кілька ивбухів, передає УНН.
"Херсон під обстрілом! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. У прибережних зонах міста пролунали кілька вибухів. Будьте обережні! Тримайтеся подалі від вікон! Залишайтесь у безпечних місцях!" - повідомив Мрочко.
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