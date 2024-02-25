Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  107903 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  209423 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230682 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

российская армия обстреливает Херсон, по словам местных властей, взрывы были слышны в городе.

Война •   •  11618 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с партнерами об использовании их армий в войне на украинской территории и что гарантии безопасности Украины в случае ее вступления в НАТО будут основываться на Пятой статье Альянса.

Война •   •  13181 просмотра
Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.

Война •   •  12991 просмотра
Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Зеленский заявил, что 10 комплексов противоракетной обороны Patriot могут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Война •   •  13033 просмотра
Десять систем Patriot кардинально бы изменили ситуацию, мы бы сломали оборону россиян и пошли вперед - Зеленский

Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

российская армия обстреляла село Тягинка в Херсонской области, в результате чего двое местных жителей погибли в собственном дворе.

Война •   •  11046 просмотра
Армия рф обстреляла Тягинку, погибли два местных жителя -Прокудин

Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.

Война •   •  12255 просмотра
Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState

Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения

Использование россией северокорейских ракет и иранских беспилотников свидетельствует о том, что она также испытывает недостаток вооружения и техники.

Война •   •  12434 просмотра
Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения

россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что впереди Украину ждут сложные месяцы, поскольку россия готовит контрнаступление в начале лета, а политические и экономические колебания в США и ЕС могут повлиять на поддержку Украины.

Война •   •  14779 просмотра
россия будет готовить наступление в начале лета - Зеленский

50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 50% оружия, которое предоставляют Украине западные партнеры, не поставляется вовремя, что приводит к потерям украинского личного состава и территории.

Война •   •  12774 просмотра
50% оружия от партнеров не поставляется в Украину вовремя - Умеров

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.

Война •   •  44825 просмотра
Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф