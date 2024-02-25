Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина продолжает настаивать на том, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.