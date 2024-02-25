Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину
Киев • УНН
Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.
В воскресенье вечером, 25 февраля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, передает УНН.
Детали
Кировоградщина пережила очередную массированную ракетную атаку
По словам Райковича, в Кропивницком районе, предварительно, обошлось без пострадавших. Информации о разрушении гражданских объектов также нет.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов25 февраля 2024, 18:15 • 11650 просмотров
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину
Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.
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