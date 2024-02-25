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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 19:17  •  1930 просмотра

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Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.

В воскресенье вечером, 25 февраля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

Кировоградщина пережила очередную массированную ракетную атаку

подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Райковича, в Кропивницком районе, предварительно, обошлось без пострадавших. Информации о разрушении гражданских объектов также нет.

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов25 февраля 2024, 18:15 • 11650 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
kropivnitskiiКропивницкий
Росія здійснила масовану ракетну атаку на Кіровоградщину
Russia launches massive missile attack on Kirovograd region
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Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

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Молдова не обращалась за военной помощью к Украине, сообщил Президент Украины.

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Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

российская армия обстреливает Херсон, по словам местных властей, взрывы были слышны в городе.

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Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с партнерами об использовании их армий в войне на украинской территории и что гарантии безопасности Украины в случае ее вступления в НАТО будут основываться на Пятой статье Альянса.

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Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками

Во время визита в Одессу во вторую годовщину вторжения россии в Украину министр иностранных дел Германии раскритиковал Польшу за блокирование экспорта украинского зерна на границе и призвал к профессиональным дискуссиям между польскими и украинскими чиновниками для решения этого вопроса.

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Глава МИД Германии прокомментировала блокирование украинского зерна поляками