Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с партнерами об использовании их армий в войне на украинской территории и что гарантии безопасности Украины в случае ее вступления в НАТО будут основываться на Пятой статье Альянса.