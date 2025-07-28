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росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Уряд росії вирішив закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня. Це стосується 13 автомобільних та 7 залізничних пунктів, включаючи ті, що після анексії рф "перестали знаходитися на кордоні з Україною".

росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною з 1 серпня

Уряд російської федерації ухвалив рішення про закриття з 1 серпня двадцяти пунктів пропуску на кордоні з Україною, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Уряд росії офіційно розпорядився закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти пропуску, встановлені відповідно до угоди між рф та Україною від 8 лютого 1995 року

- ідеться у дописі.

Згідно з новою постановою, як вказано, з 1 серпня будуть офіційно закриті 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску. В список також потрапили прикордонні переходи, які, як вважає влада росії, після російської анексії так званих ЛНР та ДНР, Херсонської та Запорізької областей у 2022 році "перестали знаходитися на кордоні з Україною".

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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