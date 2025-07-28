Правительство российской федерации приняло решение о закрытии с 1 августа двадцати пунктов пропуска на границе с Украиной, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Правительство россии официально распорядилось закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о пунктах пропуска, установленных в соответствии с соглашением между рф и Украиной от 8 февраля 1995 года - говорится в сообщении.

Согласно новому постановлению, как указано, с 1 августа будут официально закрыты 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска. В список также попали пограничные переходы, которые, как считает власти россии, после российской аннексии так называемых ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году "перестали находиться на границе с Украиной".

Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с путиным