росія заборонила пересування, вихід на річку та перебування вночі біля кордону з Естонією

росія на 10 днів запровадила додаткові обмеження у прикордонних з Естонією Кінгісеппському та Сланцевському районах. Естонські прикордонники називають такі заходи незвичними, однак наразі не бачать безпосередньої загрози для країни, повідомляє ERR, пише УНН.

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Додатковий режим діятиме з 16 до 26 вересня у п'ятикілометровій зоні вздовж кордону. фсб заборонила перебування людей на російському березі річки Нарва, а південніше Нарвського водосховища – також пересування річкою на плавзасобах.

У темний час доби за межами населених пунктів у прикордонній зоні заборонено перебувати людям і транспортним засобам. Крім того, там тимчасово заборонили полювання.

В Естонії не бачать безпосередньої загрози

Представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин зазначив, що подібні заходи не є звичайною практикою, хоча й не можуть вважатися абсолютно винятковими.

Я вважаю, що у нас достатньо хороші можливості спостерігати за тим, що відбувається на тому боці, і мати уявлення про ситуацію. Думаю, російська сторона, безумовно, стурбована безпекою свого кордону. Можливо, це певною мірою свідчить і про деяку невпевненість з того боку – заявив Вільцин.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро також заявив, що оцінка рівня загрози для країни не змінилася.

Жодної небезпеки для Естонії немає. Наші служби можуть це підтвердити. Наразі оцінка небезпеки не змінилася – сказав Таро.

російська сторона пояснює додаткові обмеження необхідністю посилення охорони державного кордону. Напередодні одна людина незаконно перетнула кордон із росії до Естонії та була затримана.

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