Россия запретила передвижение, выход на реку и пребывание ночью у границы с Эстонией

Россия на 10 дней ввела дополнительные ограничения в приграничных с Эстонией Кингисеппском и Сланцевском районах. Эстонские пограничники называют такие меры необычными, однако пока не видят непосредственной угрозы для страны, сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Дополнительный режим будет действовать с 16 по 26 сентября в пятикилометровой зоне вдоль границы. ФСБ запретила пребывание людей на российском берегу реки Нарвы, а южнее Нарвского водохранилища — также передвижение по реке на плавсредствах.

В темное время суток за пределами населенных пунктов в приграничной зоне запрещено находиться людям и транспортным средствам. Кроме того, там временно запретили охоту.

В Эстонии не видят непосредственной угрозы

Представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин отметил, что подобные меры не являются обычной практикой, хотя и не могут считаться абсолютно исключительными.

Я считаю, что у нас достаточно хорошие возможности наблюдать за тем, что происходит на той стороне, и иметь представление о ситуации. Думаю, российская сторона, безусловно, обеспокоена безопасностью своей границы. Возможно, это в определенной степени свидетельствует и о некоторой неуверенности с той стороны — заявил Вильцин.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро также заявил, что оценка уровня угрозы для страны не изменилась.

Никакой опасности для Эстонии нет. Наши службы могут это подтвердить. В настоящее время оценка опасности не изменилась — сказал Таро.

Российская сторона объясняет дополнительные ограничения необходимостью усиления охраны государственной границы. Накануне один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию и был задержан.

Россия третью неделю подряд теряет в Украине более 10 тысяч военнослужащих — разведка Эстонии