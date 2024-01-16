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росія тримає у Чорному морі один ракетоносій до 8 "Калібрів"

росія тримає у Чорному морі один ракетоносій до 8 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 25333 перегляди

росія розмістила в Чорному морі п'ять кораблів, у тому числі ракетоносій, оснащений ракетами "Калібр"

росія тримає у Чорному морі один корабель-носій до 8 ракет типу "Калібр", повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.

Деталі

"У Чорному морі вороже корабельне угруповання розгорнуто в кількості 5 кораблів, серед яких 1 ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Як зазначається, у зоні відповідальності Сил оборони Півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба. "Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу помітно зменшив свою активність і наважився лише на 1 штурм. Як і в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму", - повідомили в оперативному командуванні.

Окупанти, як вказано, не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та здійснюють авіабомбардування.

Доповнення

Раніше речниця Сил оборони Півдня Гуменюк повідомляла, що в Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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