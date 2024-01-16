россия держит в Черном море один ракетоноситель до 8 "Калибров"

россия держит в Черном море один корабль-носитель до 8 ракет типа "Калибр", сообщили во вторник в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

"В Черном море вражеская корабельная группировка развернута в количестве 5 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Как отмечается, в зоне ответственности Сил обороны Юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная борьба. "Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Но за минувшие сутки заметно уменьшил свою активность и решился лишь на 1 штурм. Как и в предыдущие разы, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - сообщили в оперативном командовании.

Оккупанты, как указано, не прекращают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных типов и осуществляют авиабомбардировку.

Дополнение

Ранее спикер Сил обороны Юга Гуменюк сообщала, что в Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения.