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россия держит в Черном море один ракетоноситель до 8 "Калибров"

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 09:45  •  7601 просмотра

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россия разместила в Черном море пять кораблей, в том числе ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр"

россия держит в Черном море один корабль-носитель до 8 ракет типа "Калибр", сообщили во вторник в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

"В Черном море вражеская корабельная группировка развернута в количестве 5 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Как отмечается, в зоне ответственности Сил обороны Юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная борьба. "Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Но за минувшие сутки заметно уменьшил свою активность и решился лишь на 1 штурм. Как и в предыдущие разы, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма", - сообщили в оперативном командовании.

Оккупанты, как указано, не прекращают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных типов и осуществляют авиабомбардировку.

Дополнение

Ранее спикер Сил обороны Юга Гуменюк сообщала, что в Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росія тримає у Чорному морі один ракетоносій до 8 "Калібрів"
Russia keeps one missile carrier of up to 8 "Kalibr" in the Black Sea
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