Росія скликає засідання Радбезу ООН через удари по Ємену

У зв'язку з ударами по Ємену, які завдали Велика Британія та США, росія запросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН 12 січня. Про це заявило постійне представництві рф при ООН, передає УНН.

Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку із завданням США і Великобританією ударів по Ємену йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході, включаючи палестинське питання. Також, за інформацією російської сторони, планується відкритий брифінг у зв'язку з нанесенням США та Великобританією ударів по Ємену.

Нагадаємо

Уночі 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Про атаку на Ємен попереджали ЗМІ. Журналісти писали, що у четвер, 11 січня, активізувалися підготовчі заходи у відповідь на атаку хуситів.

Удари по хуситах наносилися керованими бомбами – Міноборони Британії