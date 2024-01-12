Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену
Киев • УНН
Россия попросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ударов Великобритании и США по Йемену. На заседании также будет обсуждаться более широкая ситуация на Ближнем Востоке.
В связи с ударами по Йемену, которые нанесли Великобритания и США, россия запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН 12 января. Об этом заявило постоянное представительстве рф при ООН, передает УНН.
Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену
Отмечается, что на заседании будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Также, по информации российской стороны, планируется открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену.
Напомним,
Ночью 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Об атаке на Йемен предупреждали СМИ. Журналисты писали, что в четверг, 11 января, активизировались подготовительные мероприятия в ответ на атаку хуситов.
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Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену
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