росія пригрозила Австралії "серйозними наслідками" в разі розміщення в Україні миротворців

росія попередила уряд Австралії щодо розгортання австралійських миротворчих сил в Україні, зазначивши, що це призведе до "серйозних наслідків". Про це посилаючись на заяву посольства рф в Австралії повідомляє The Guardian, пише УНН.

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У заяві йдеться, що рф неодноразово заявляла про те, що розміщення іноземних військ в Україні є "абсолютно неприйнятним", і тому ідея розміщення західних миротворців нібито "має на меті підірвати миротворчі зусилля".

Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих спричинило б серйозні наслідки. Знову ж таки, західні чоботи на місцях для Росії неприйнятні, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами - йдеться в заяві диппредставництва.

У російському посольстві також додали, що дана заява, мовляв, "не є загрозою, а лише попередження".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про готовність розглянути участь у миротворчих операціях в Україні. Заява пролунала після рішення Трампа призупинити військову допомогу США Україні через суперечку із Зеленським.

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