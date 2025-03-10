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россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

Киев • УНН

 • 28198 просмотра

Посольство рф в Австралии предупредило о "серьезных последствиях" в случае развертывания австралийских миротворческих сил в Украине. россия заявила, что не останется пассивным наблюдателем и считает присутствие западных войск неприемлемым.

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

россия предупредила правительство Австралии о развертывании австралийских миротворческих сил в Украине, отметив, что это приведет к "серьезным последствиям". Об этом, ссылаясь на заявление посольства рф в Австралии, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что рф неоднократно заявляла о том, что размещение иностранных войск в Украине является "абсолютно неприемлемым", и поэтому идея размещения западных миротворцев якобы "направлена на подрыв миротворческих усилий".

Для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих вызвало бы серьезные последствия. Снова же, западные сапоги на местах для россии неприемлемы, и мы не будем оставаться пассивными наблюдателями

- говорится в заявлении диппредставительства.

В российском посольстве также добавили, что данное заявление, мол, "не является угрозой, а лишь предупреждением".

Напомним

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.

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