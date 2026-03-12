росія поширює фейк від імені ISW про продаж Україною західної зброї - ЦПД

російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "продаж Україною західної зброї на чорному ринку", використовуючи контекст подій на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

За даними ЦПД, проросійські акаунти у соцмережах поширюють відео, нібито створене Інститутом вивчення війни (ISW), в якому стверджується, що Україна буцімто продавала західне озброєння на чорному ринку, а тепер ця зброя використовується у конфлікті на Близькому Сході.

У Центрі протидії дезінформації зазначили: насправді на офіційних ресурсах ISW даного відео немає.

Йдеться про типову тактику російської пропаганди - створення підробленого контенту під виглядом матеріалів авторитетних західних медіа, організацій чи аналітичних центрів.

Брехня про "продаж Україною західної зброї" просувається російською пропагандою з початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. За весь цей час так і не зʼявилося жодних доказів щодо таких звинувачень - постійний моніторинг з боку партнерів та регулярні перевірки не виявляють порушень у використанні Україною західного озброєння - йдеться в дописі.

Нагадаємо

російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів.