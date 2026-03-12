росія поширює фейк від імені ISW про продаж Україною західної зброї - ЦПД
Київ • УНН
Пропаганда рф створила підроблене відео про нібито потрапляння зброї з України на Близький Схід. ISW та партнери не підтверджують жодних фактів крадіжок.
російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "продаж Україною західної зброї на чорному ринку", використовуючи контекст подій на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
За даними ЦПД, проросійські акаунти у соцмережах поширюють відео, нібито створене Інститутом вивчення війни (ISW), в якому стверджується, що Україна буцімто продавала західне озброєння на чорному ринку, а тепер ця зброя використовується у конфлікті на Близькому Сході.
У Центрі протидії дезінформації зазначили: насправді на офіційних ресурсах ISW даного відео немає.
Йдеться про типову тактику російської пропаганди - створення підробленого контенту під виглядом матеріалів авторитетних західних медіа, організацій чи аналітичних центрів.
Брехня про "продаж Україною західної зброї" просувається російською пропагандою з початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. За весь цей час так і не зʼявилося жодних доказів щодо таких звинувачень - постійний моніторинг з боку партнерів та регулярні перевірки не виявляють порушень у використанні Україною західного озброєння
Нагадаємо
російська пропаганда продовжує скоординовану дезінформаційну кампанію проти України. Для цього окупанти використовують контекст подій на Близькому Сході для поширення своїх наративів.